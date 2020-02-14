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В поезде МЦД впервые сыграли свадьбу

15:07
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Свадебными клятвами обменялись машинист и помощник машиниста

14 февраля — День всех влюбленных, отличный повод объяснится в любви и обменяться валентинками. Но некоторые поклонники праздника пошли  еще дальше. Так в поезде "Иволга" сыграли свадьбу.

Церемония бракосочетания прошла прямо в электропоезде. Жених и невеста, а это машинист Алексей Салтыков и помощник машиниста Елена Лысенко, вошли в вагон на станции "Одинцово". Гостями стали обычные пассажиры. А уже на станции "Савеловская" молодоженов встретил оркестр "Русские узоры" который исполнил марш Мендельсона в стиле блюз.

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Свадьба в поезде МЦД
Свадьба в поезде МЦД
Поезд МЦД
Поезд МЦД
Поезд МЦД
Поезд МЦД
Свадьба в поезде МЦД
Свадьба в поезде МЦД
Свадьба в поезде МЦД
Свадьба в поезде МЦД
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