В поезде МЦД впервые сыграли свадьбу

Свадебными клятвами обменялись машинист и помощник машиниста

14 февраля — День всех влюбленных, отличный повод объяснится в любви и обменяться валентинками. Но некоторые поклонники праздника пошли еще дальше. Так в поезде "Иволга" сыграли свадьбу.

Церемония бракосочетания прошла прямо в электропоезде. Жених и невеста, а это машинист Алексей Салтыков и помощник машиниста Елена Лысенко, вошли в вагон на станции "Одинцово". Гостями стали обычные пассажиры. А уже на станции "Савеловская" молодоженов встретил оркестр "Русские узоры" который исполнил марш Мендельсона в стиле блюз.

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