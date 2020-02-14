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Ляйсан Утяшева пожаловалась на тяжелую жизнь в США

13:48
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Спортсменка там живет уже месяц

Российская спортсменка Ляйсан Утяшева рассказала о трудностях проживания в США.

Главная проблема для супруги Павла Воли – невозможность правильно и сбалансированно питаться. В ресторанах мясные блюда стоят в разы дешевле, чем овощной суп, пишет издание argumenti.ru.

"Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят, как золото, выглядят изумительно, но при этом они безвкусные и будто пластмассовые", - пожаловалась чемпионка мира по художественной гимнастике в Instagram.

Самая доступная пища в США – это фастфуд, поэтому Ляйсан приходится закупаться продуктами на рынке и готовить дома самостоятельно. Спортсменка призналась, что "в любой непонятной ситуации на помощь приходит" легкий овощной суп с яйцом.

Ляйсан Утяшева, ее муж Павел Воля и их двое детей живут в США с начала января и пробудут там до тех пор, пока у юмориста не закончатся гастроли.

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