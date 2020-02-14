Что категорически нельзя делать на Сретение Господне

Нарушение запретов чревато неприятностями
15 февраля россияне отмечают Сретение Господне - один из главных христианских праздников в году.
Слово "сретение" переводится как "встреча". По преданию, в этот день Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм Иисуса. Ему на тот момент было 40 дней от роду. В храме Иисуса встретил праведник Симеон Богоприимец. Он взял младенца на руки и произнес благословение. Считается, что в лице Симеона с Иисусом встретилось все человечество. В память об этом событии и назвали праздник, который стали отмечать в IV веке.
15 февраля в церквях освящают свечи и воду. Считается, что освященные свечи защищают дом от природных катаклизмов, а людей - от болезней и сглаза. Принесенная из храма вода обладает целебными свойствами, верят в народе.
Славяне полагали, что 15 февраля зима встречается с весной. Между ними происходит конфликт. Если в конце дня становится теплее, это значит, что весна вышла победителем. Если вечером холодает, то победа досталась зиме, которая задержится на земле еще на некоторое время.
Сретение Господне, как и другие христианские праздники, сопряжено с рядом запретов. В частности, в этот день не рекомендуется путешествовать и отправляться в дальнюю дорогу. В противном случае человек будет долго добираться домой или вообще не вернется.
15 февраля нельзя скучать и грустить, ведь день встречи человечества с Иисусом - это радостное событие. Многие верующие устраивают праздничные обеды и встречаются с родными.
На праздник принято прощать обиды, а также проявлять к людям внимание и радушие. Под строгим запретом находятся ссоры, сквернословие, рукоприкладство.
На Сретение нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом и работой по хозяйству. Уборку в доме лучше перенести на следующий день. Трудную работу можно делать только в том случае, если она приносит пользу окружающим.
Также считается, что 15 февраля не стоит класть деньги на кухонный стол. Таким образом человек может изгнать удачу из своего дома.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"