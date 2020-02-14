В Москве иронично ответили на мечту Зеленского о "городе-саде" для крымчан

Но президент Украины настроен решительно и уже привлек к строительству Турцию

Кремль поддержал желание президента Украины Владимира Зеленского построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма, однако жители полуострова уже сделали шаг по направлению к своей мечте.

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать. Пока же, скажем так, выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад, даже больше", - заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский рассказал о планах построить "город-сад" или "городок-мечту" в Херсонской области для 500 семей крымских татар, которые хотят переехать на Украину, пишет "Газета.Ru". Строительство может начаться уже в этом году, Киеву поможет Анкара.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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