ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве иронично ответили на мечту Зеленского о "городе-саде" для крымчан

14:47
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Но президент Украины настроен решительно и уже привлек к строительству Турцию

Кремль поддержал желание президента Украины Владимира Зеленского построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма, однако жители полуострова уже сделали шаг по направлению к своей мечте.

"Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать. Пока же, скажем так, выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад, даже больше", - заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский рассказал о планах построить "город-сад" или "городок-мечту" в Херсонской области для 500 семей крымских татар, которые хотят переехать на Украину, пишет "Газета.Ru". Строительство может начаться уже в этом году, Киеву поможет Анкара.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан.  Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Крым
Крым
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.