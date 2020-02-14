Ковальчук рассказала, как Фриске пришла ей на помощь

Она назвала покойную звезду своей сестрой

Телеведущая и певица Юлия Ковальчук, которая с 2001 по 2007 год выступала в группе "Блестящие", рассказала о своих отношениях с Жанной Фриске.

Юлия Ковальчук приехала в Москву без денег и связей. В студенческие годы ей приходилось танцевать в ночных клубах, чтобы заработать на жизнь. Когда она попала в группу "Блестящие", у нее даже не было подходящей для съемок одежды.

37-летняя Ковальчук рассказала в эфире программы "Судьба человека", что Жанна Фриске, будучи лидером группы, дарила ей наряды. Не менее важной для нее была моральная поддержка со стороны звезды.

"Жанна Фриске - красотка из "Блестящих". Мне казалось, что она, наверное, высокомерная, недосягаемая. И вдруг эта Жанка стала мне на очень большой период времени самым близким человеком, стала мне сестрой", - цитирует Ковальчук dni.ru.

Напомним, в группу "Блестящие" Фриске пришла в 1996 году. В 2003 году она начала сольную карьеру. Звезда умерла от рака мозга в июне 2015 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"