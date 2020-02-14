ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ковальчук рассказала, как Фриске пришла ей на помощь

14:57
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Она назвала покойную звезду своей сестрой

Телеведущая и певица Юлия Ковальчук, которая с 2001 по 2007 год выступала в группе "Блестящие", рассказала о своих отношениях с Жанной Фриске. 
Бывший жених рассказал о последней встрече с Жанной Фриске

Юлия Ковальчук приехала в Москву без денег и связей. В студенческие годы ей приходилось танцевать в ночных клубах, чтобы заработать на жизнь. Когда она попала в группу "Блестящие", у нее даже не было подходящей для съемок одежды. 

37-летняя Ковальчук рассказала в эфире программы "Судьба человека", что Жанна Фриске, будучи лидером группы, дарила ей наряды. Не менее важной для нее была моральная поддержка со стороны звезды. 

"Жанна Фриске - красотка из "Блестящих". Мне казалось, что она, наверное, высокомерная, недосягаемая. И вдруг эта Жанка стала мне на очень большой период времени самым близким человеком, стала мне сестрой", - цитирует Ковальчук dni.ru

Напомним, в группу "Блестящие" Фриске пришла в 1996 году. В 2003 году она начала сольную карьеру. Звезда умерла от рака мозга в июне 2015 года. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.