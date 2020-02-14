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Кремль ответил на угрозы российскому послу в Турции

14:41
  • пятница
  • 14 февраля 2020

В Москве надеются, что Анкара обеспечит безопасность дипмиссии

Сирийские системы ПВО отразили нападение на Дамаск. По данным арабских СМИ, столица была атакована самолётами, которые заходили со стороны Голанских высот, передает "ТВ Центр".

Средства противовоздушной обороны сбили большую часть ракет. СМИ утверждают, что за нападением стоят израильские ВВС. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху предположил, что это могли быть самолёты Бельгии. Предыдущая атака, за которую Израиль взял ответственность, была на прошлой неделе. 6 февраля во время авианалёта едва не произошла трагедия подобная той, что случилась в Иране, когда был сбит лайнер "Международных авиалиний Украины". В момент обстрела под Дамаском на посадку заходил пассажирский "Аэробус". На борту было более 170 человек. Самолёт увели в сторону пункта базирования "Хмеймим", где лайнер благополучно приземлился.

Сложная обстановка сохраняется в Идлибской зоне деэскалации. В пятницу Турция перебросила к приграничному району 400 бойцов спецназа. За последнюю неделю Анкара стянула к своим границам десятки единиц бронетехники.

Посол нашей страны в Турции Алексей Ерхов сообщил, что обострение ситуации вызвало антироссийскую истерию. Дипломату стали поступать угрозы. Турецкие власти усилили охрану российского посольства. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не сомневается, что Анкара примет все необходимые меры для обеспечения безопасности наших соотечественников.

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