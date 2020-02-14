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Лукашенко пригрозил России санкциями

15:15
  • пятница
  • 14 февраля 2020

За срыв строительства БелАЭС

Белоруссия введет санкции против России, если Москва не пойдет на встречу Минску по вопросу выдачи кредита на ввод в эксплуатацию белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

"Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров в Сочи 7 февраля. Путин предложил найти решение, которое устроит обе стороны, чтобы не доводить дело до штрафов.

БелАЭС, состоящая из двух энергоблоков, строится в Гродненской области в соответствии с соглашением между Россией и Белоруссией от 2011 года. Россия выделила на строительство кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

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