В Москве задержали "клофелинщика", грабившего состоятельных дам

Он покупал женщинам кофе, после которого они не осознавали, что творят

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей у состоятельных женщин.

Как оказалось, злоумышленник знакомился с женщинами и предлагал угостить кофе. Если дама соглашалась, то мужчина покупал ей напиток, незаметно подсыпал в него сильнодействующий лекарственный препарат и предлагал выпить.

После нескольких глотков женщины переставали контролировать происходящее, а когда приходили в себя, то обнаруживали пропажу денег и украшений, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске у злоумышленника были обнаружены драгоценные украшения, бижутерия, залоговый билет ломбарда и емкости с порошком. Оказалось, что мужчина был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"Имеются основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Московского региона", - добавила Волк.

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