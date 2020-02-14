На Ямале Ми-8 попал в снежную бурю и перевернулся во время посадки

Вертолет сильно разрушен из-за удара о землю

В Ямало-Ненецком автономном округе в пятницу произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. Региональные экстренные службы сообщают, что на борту находятся 10 человек.

По предварительным данным, два человека пострадали – они заблокированы в вертолете. РИА Новости уточняет, что борт принадлежит авиакомпании "Скол".

Между тем источник ТАСС сообщает, что причиной инцидента стала снежная буря. "В 400-500 метрах от аэропорта Сабетты он попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, обломав лопасти и перевернувшись на крышу", - сказал источник.

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