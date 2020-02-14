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Принц Уильям и Кейт Миддлтон уезжают из Лондона

15:23
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Они берут с собой детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили отдохнуть от обязанностей членов королевской семьи. С 17 по 21 февраля они будут отдыхать в своем особняке Анмер Холл в Сандрингеме. 
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Как передает RadarOnline.com, у старших детей Кембриджей - шестилетнего Джорджа  и четырехлетней Шарлотты - наступили каникулы. Напомним, они учатся в престижной школе Thomas's Battersea. Уильям и Кейт тоже взяли отпуск, чтобы больше времени провести с малышами. 

По слухам, герцогам Кембриджским понадобился отдых после череды скандалов в правящей семье.  

Журналисты предположили, что отъезд Уильяма и Кейт из Лондона может обеспокоить Елизавету II. Ведь совсем недавно королевский дворец покинули принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от своих титулов и обязанностей. К тому же появились слухи о том, что супруга Питера Филлипса, старшего внука Ее Величества, решила последовать примеру Маркл и уехать с детьми в Канаду. У монархини полно хлопот и переживаний, пишут СМИ, а паникеры уже поговаривают о том, что "королевская семья разваливается". 

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. 

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