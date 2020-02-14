Москвичи окончательно распрощались с зимой

Санки и лыжи можно прятать в кладовку

Зимний инвентарь можно отправлять на консервацию. Североатлантический циклон, накрывший столицу, не уйдет, по крайней мере, до конца февраля, сообщил завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Циклон принес с собой тепло, и морозы до Москвы едва ли доберутся. "Думаю, зима уже закончилась, и мы в какой-то степени переходим в весну. Морозов, я думаю, уже не будет", - рассказал климатолог агентству "Москва".

Зима 2019-2020 года может стать самой теплой а всю историю метеонаблюдений в столице, отмечают синоптики. А с 17 февраля прогнозируется весенняя погода: теплый воздух, который принесет атлантический циклон, поднимет столбики термометров до +5 градусов. А в начале марта в дневные часы будет до 6 градусов тепла – хотя по ночам еще возможны заморозки до -6.

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