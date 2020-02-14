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"Оторвали рукава": участники шоу "Уральские пельмени" подрались на репетиции

16:03
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Сергей Исаев дважды влезал в потасовки

Участники шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали о драках в знаменитом коллективе. 
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По словам юмористов, в 2000 году Ярица и Исаев повздорили на репетиции номера, в котором они изображали музыкантов группы "Чайф". Ярица спрашивал зрителей в зале: "Ну что, друзья мои, как вы там?" В ответ на эту реплику Исаев говорил: "Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья. Понял, козел?" 

"Режиссер попросил еще раз прогнать этот момент, - рассказал Ершов в программе "Вечерний Ургант". - Исаев повторил и начал смаковать это слово "козел". Максима с каждым разом все больше передергивало, и он попросил: "Серый, не говори больше "козел". Тот ответил: "Хорошо, не буду... козел". По словам артиста, после этого диалога Ярица ударил Исаева.    

Кроме того, Сергей Исаев подрался с еще одним знаменитым "пельменем" - Андреем Рожковым. Это произошло на свадьбе их коллеги и друга Дмитрия Брекоткина. По словам Исаева, они с Рожковым назвали друг друга плохими свидетелями, после чего сцепились. 

"Мы оторвали рукава. Заходит мама. Жених Брекоткин нас разнимает. Она говорит: "Что такое?" Он говорит: "Нормально все, репетируем конкурс", - рассказал Сергей Исаев. 

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