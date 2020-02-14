ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Житель Волгограда с шашкой наголо напал на "бывшего" своей жены

15:53
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Схватка завершилась госпитализацией экс-супруга

Жительница Волгограда стала причиной схватки ее супруга с бывшим мужем. Экс-супруг заявился в дом, где проживала "молодая семья". Новому мужу это, судя по всему, не понравилось. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая вскоре переросла в драку.
Драка пилотов сорвала рейс Париж-Москва

Из квартиры соперники переместились на улицу, где продолжили выяснение отношений. "В ходе завязавшейся драки новый муж нанес ему несколько ударов шашкой по голове", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге 52-летний бывший муж доставлен в больницу. По данным медиков, у него "скальпированные и рубленые раны головы и перелом черепа. Фехтовальщика задержали и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет заключения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина с шашкой
Мужчина с шашкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.