Житель Волгограда с шашкой наголо напал на "бывшего" своей жены

Схватка завершилась госпитализацией экс-супруга

Жительница Волгограда стала причиной схватки ее супруга с бывшим мужем. Экс-супруг заявился в дом, где проживала "молодая семья". Новому мужу это, судя по всему, не понравилось. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая вскоре переросла в драку.

Из квартиры соперники переместились на улицу, где продолжили выяснение отношений. "В ходе завязавшейся драки новый муж нанес ему несколько ударов шашкой по голове", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге 52-летний бывший муж доставлен в больницу. По данным медиков, у него "скальпированные и рубленые раны головы и перелом черепа. Фехтовальщика задержали и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет заключения.

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