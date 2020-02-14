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Зажатые в салоне упавшего на Ямале вертолета люди погибли

15:56
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Причиной инцидента стала снежная буря

В Ямало-Ненецком автономном округе в пятницу вертолет Ми-8 попал в аварию из-за сложных метеоусловий. На борту находились 10 человек – сообщается о двух погибших, их зажало в салоне.

"Погибли два человека. Это члены экипажа, которые оказались заблокированными в вертолете после жесткой посадки", - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании "Скол" попал в снежную бурю и получил сильные повреждения во время посадки. Она произошла около аэропорта Сабетты. Вертолет обломал лопасти и перевернулся. На месте инцидента работают спасатели, отмечают "Дни.ру".

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