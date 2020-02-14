Путин и Зеленский обсудили по телефону договоренности по Донбассу

Шла речь и об освобождении удерживаемых лиц

Владимир Путин и Владимир Зеленский в пятницу провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в офисе украинского президента.

Как рассказали в Киеве, лидеры двух стран говорили о выполнении достигнутых в Париже договоренностей, а также подготовку к следующей встрече "Нормандской четверки". Она намечена на апрель. Кроме того, стороны согласились с тем, что работу контактной группы в Минске необходимо активизировать.

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан", - говорится в сообщении.

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