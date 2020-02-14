Путин поручил ЦИК организовать голосование по Конституции

На голосование потратят не меньше, чем на выборы президента

Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующей документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент возложил ответственность за подготовку и проведение голосования на Центральную избирательную комиссию. Федеральным и региональным органам власти предписано оказывать содействие избиркомам, предоставлять им на безвозмездной основе помещения, транспорт, средства связи и техническое оборудование.

Кроме того, глава государства поручил правительству выделить ЦИК деньги из федерального бюджета на подготовку голосования. При этом указывается, что объем этих средств не может быть меньше суммы, которая была потрачена на проведение президентских выборов 2018 года.



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