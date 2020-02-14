Беглый российский акционист испортил карьеру однопартийца Макрона

Петр Павленский опубликовал откровенный ролик с участием кандидата в мэры Парижа

Теперь о громком скандале во Франции. Кандидат в мэры Парижа от правящей партии Бенжамен Гриво экстренно снялся с выборов из-за видеозаписи интимного характера.

Компрометирующие кадры появились в интернете с подачи скандально известного российского художника-акциониста Петра Павленского. Он настаивает, что на видео с участием неизвестной девушки - именно Гриво, хотя лиц разобрать невозможно, и утверждает, что поведение теперь уже бывшего кандидата идёт в разрез с его предвыборной кампанией, которая строилась на семейных ценностях.

Бенжамен Гриво стал первой жертвой Павленского в рамках его нового проекта. Ранее художник обратился к пользователям соцсетей с просьбой присылать ему порно-компромат на политиков.

Павленский, известный своими эпатажными акциями, получил политическое убежище во Франции в 2017 году. После чего устроил поджог в одном из парижских филиалов Банка Франции. В 2019 суд приговорил его к 3 годам тюрьмы, из них два - условно.



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