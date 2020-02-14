В анализах ударившего росгвардейца боксера нашли кокаин

Его оставили под арестом

В пятницу Второй Западный окружной военный суд оставил в силе меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Он арестован до 1 апреля. Кроме того, в ходе заседания были оглашены результаты медицинской экспертизы - анализы спортсмена свидетельствуют об употреблении им кокаина. По самой тяжёлой из предъявленных статей Кушиташвили грозит до 10 лет лишения свободы.

К очередному суду, на котором рассматривалась апелляция на арест боксера Георгия Кушиташвили, сторона обвинения подготовилась основательно, передает "ТВ Центр". На руках были все медицинские заключения. Согласно данным проведенных экспертиз, у теперь уже бывшего члена сборной России по боксу нашли не только кокаин, в хранении и употреблении которого его изначально и обвиняли, но и следы канабиоидов. То есть марихуаны.

Адвокат и ранее утверждал, что против его подзащитного была совершена провокация. Якобы всё подстроено. В пятницу прокурор, уже имея на руках заключение экспертов, вновь спросил спортсмена, принимает ли тот наркотики, Кушиташвили занервничал, даже встал со своего места и заявил, что не хочет, чтобы его ответы стали известны журналистам. Полторы недели назад на первом судебном заседании он лично заявлял о своей неприязни к наркотикам.

Дважды чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили был задержан вместе со своим другом, коллегой по сборной Овиком Оганнисяном в одном из домов на Фрунзенской набережной. Сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительных людей и зашли за ними в подъезд. Там в момент задержания произошла потасовка, в ходе которой, согласно материалам уголовного дела, Кушиташвили дважды ударил по лицу сотрудника Росгвардии и сломал тому нос. Кокаин нашли в кармане чемпиона в отделе полиции во время досмотра. Как утверждают следователи, Кушиташвили купил наркотик через так называемую закладку в том доме и часть даже успел употребить.

В Федерации бокса ждали результатов экспертизы и теперь решили пожизненно исключить Георгия Кушиташвили из состава сборной страны. Более того, инициирована проверка всех членов как национальной, так и региональных команд. Собственно и суд сегодня больше поверил справке, нежели оправданиям боксёра и его адвоката и оставил Кушиташвили под арестом.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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