Скандальный клип Киркорова с Варнавой вызвал бурю возмущения в Сети

Шквал негодования обрушился и на других представителей российского шоу-бизнеса

Новый клип Филиппа Киркорова, выход которого "король российской поп-сцены" приурочил ко Дню всех влюбленных, вызвал бурю возмущения в Сети. Под горячую руку разгневанных пользователей попали и другие представители отечественного шоу-бизнеса, которых обвинили в беспринципности, кощунстве и пропаганде разврата.

Действие клипа на трек "Романы" происходит в католической церкви. Киркоров изображает священника, на чью проповедь приходит незнакомка. Эту роль исполнила звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, наряженная в ультракороткое платье. Донести глубокий посыл клипа до зрителя помогают полуголые "монашки" с помощью весьма откровенных танцев.

"Явный перебор", "Границы то надо видеть", "Ничего святого", "Как мракобесие какое-то", "Какой-то дискомфорт после монашек", - комментируют произведение зрители. Кое-кто вообще пожелал исполнителям "гореть в аду".

Наиболее преданные поклонники творчества Киркорова обвинили комментаторов в ханжестве. Клип, снятый украинским режиссером Тарасом Голубковым, они назвали шедевром, с мощной хореографией и интересным сюжетом.

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