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Семью с брошенными в "Шереметьево" детьми взяли под строгий контроль

17:22
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Мальчиков вернули матери

Семью с детьми, которых в конце января отец бросил в столичном аэропорту "Шереметьево", возьмут под строгий контроль. Рекомендацию органам системы профилактики дала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кузнецова предложила проверить региональные программы воспитания в школах

Два мальчика из Комсомольска-на-Амуре 14 февраля вернулись к матери. Кузнецова считает, что необходима психолого-педагогическая экспертиза. Надо выяснить, сможет ли мать дать детям должное воспитание, восстановятся ли ее отношения с сыновьями.

"Безусловно, семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с уполномоченным по правам ребенка в регионе. Мы со своей стороны также будем следить за ситуацией… и, конечно, не оставим наших мальчиков, пока не убедимся, что ситуация стабилизировалась", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.

Житель Хабаровска в конце января оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет. В рюкзаке были их документы. В записке отец просил определить детей в приют и объяснил, что не имеет средств на их содержание.

Детей отправили к бабушке. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Кроме того, расследуется уголовное дело о халатности региональных чиновников, которые недосмотрели за напряженной обстановкой в семье, передает РИА Новости.

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