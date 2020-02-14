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Россиян с лайнера Westerdam доставят на родину за счет судовладельца

18:02
  • пятница
  • 14 февраля 2020

На борту был объявлен карантин из-за подозрений на коронавирус

Гражданам России, которым пришлось провести более недели в карантине на борту лайнера Westerdam в Камбодже, выплатят компенсации. Кроме того, судовладелец оплатит их отправку на родину, сообщили в посольстве России в Пномпене.
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"По информации владельца судна, до 16 февраля все пассажиры будут за счет компании отправлены в страны гражданской принадлежности с последующей полной компенсацией понесенных ими материальных потерь", - сообщил в эфире телеканала "Россия-24" пресс-атташе посольства Рафаэль Янгареев.

Пресс-атташе уточнил, что сейчас российские граждане - семь пассажиров и один член экипажа – остаются на корабле. Им оформлены камбоджийские визы и разрешен выход в город.

Лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля, на его борту находились 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. В японские порты его не пустили: власти опасались заражения коронавирусом. Заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. Лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах. В итоге его приняла Камбоджа, напоминает ТАСС.

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