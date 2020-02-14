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Кадры с места падения Ми-8 на Ямале

18:11
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Погибли два человека

У вахтового посёлка Сабетта на Ямале упал вертолёт Ми-8. Жертв избежать не удалось: два человека погибли. 

Всего на борту были 7 пассажиров и три члена экипажа. Работники газовой отрасли летели из посёлка Лескино в Сабетту. Уже в конце пути Ми-8 попал в снежную бурю. Менее чем в полукилометре от аэродрома вертолёт совершил жёсткую посадку. При ударе обломались лопасти винта, машина перевернулась. Два члена экипажа оказались зажаты в кабине, спасти их не удалось.

Остальные участники полёта, по предварительным данным, серьёзно не пострадали.

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Крушение Ми-8 на Ямале
Крушение Ми-8 на Ямале
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