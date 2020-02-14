Путин напомнил Зеленскому о Великой Отечественной войне

Президент России указал на недопустимость искажения истории

Искажать историческую правду о событиях Второй мировой войны недопустимо. Свой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли все народы СССР, указал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как отмечает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. "В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Российский президент также подчеркнул необходимость полной и безусловной реализации решений, принятых на саммитах в "нормандском формате". Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Стороны обсудили вопрос поддержания устойчивого режима прекращения огня и разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.

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