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Звезды "Дома-2" Щеглова и Русанов сыграли свадьбу

18:48
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Церемония прошла на Острове любви

Участники проекта "Дом-2" Юля Щеглова и Игорь Русанов стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла на Острове любви. Юля и Игорь обменялись кольцами из белого золота под аплодисменты близких  и  друзей.
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Разговоры о свадьбе звезд "Дома-2" Юли Щегловой и Игоря Русанова шли уже давно. Но предложение руки и сердца девушка получила только в начале января. Пара сразу же начала собирать документы, чтобы расписаться на Сейшельских островах.

"Мы будем расписываться через российское посольство, нам дадут свидетельство о браке, но без штампа. А когда уже мы приедем в Россию, покажем документы, нам поставят печати", — рассказывала Юля журналистам.

Наряд для церемонии Щеглова выбирала долго. Ей было непросто определиться с фасоном — девушка даже просила подруг присылать ей фото нарядов. В конце концов она остановилась на платье лаконичного кроя, который прекрасно подчеркнул ее хрупкую фигуру. Образ сделало просто воздушным дополнение в виде накидки с рукавами, передает Dom2Life.ru.

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