Гитарист Queen сыграл для спасенной из пожара коалы

Мэй провел сеанс музыкальной терапии

Брайан Мэй посетил ветеринарную клинику в австралийском городе Брисбене, где содержатся спасенные из пожаров животные. Здесь 72-летний гитарист группы Queen подружился с коалой по кличке Медведь.

"Эти малыши однозначно нуждаются в нашей поддержке", — подписал Брайан Мэй видео, на котором коала сидит на плече музыканта и наблюдает, как тот перебирает струны гитары. Гитарист добавил, что медики и волонтеры "делают невероятные вещи для спасения животных".

Музыкант провел не один час в клинике. После сеанса музыкальной терапии сотрудники показали Мэю, где содержат коал, как живут осиротевшие животные. Некоторые коалы просились на ручки к знаменитому гостю.

Из-за непрекращающихся лесных пожаров в Австралии под угрозой полного исчезновения оказались 113 видов животных. Среди них и один из символов страны, коала.

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