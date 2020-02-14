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"Так и ахнули": Захарова рассказала о встрече Лаврова и Помпео

19:54
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Короткие переговоры прошли на полях Мюнхенской конференции

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели короткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Выходя из переговорной комнаты, глава госдепа пожелал российскому министру удачи. Эти слова вызвали оживление у ожидавших дипломатов журналистов: в последнее время от американцев редко услышишь что-нибудь приятное, отметила представитель МИД России Мария Захарова.
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"Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: „Good luck“. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", - подписала Захарова фотографию события на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что на открытии конференции президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал внимательнее изучить причины нарастающего отчуждения между Россией и Европой. Политик подчеркнул, что настоящая европейская политика в отношении Москвы не должна ограничиваться санкциями, передает "Газета.Ru".

О подробностях встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео не сообщается. Комментариев самих участников переговоров журналисты пока не дождались.

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