Лукашенко признался в жестокости

Белорусский лидер прокомментировал "сахарное дело"

Задержанные за коррупцию директора белорусских сахарных заводов просят Александра Лукашенко отпустить их в колхоз – грузить навоз вилами. Но президент Белоруссии непреклонен: раз воровали – будут сидеть.

"Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно задержали сразу всех четверых директоров сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: "Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите". Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте", - рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, эти люди сами себя посадили в тюрьму. Ведь их предупреждали, что не надо трогать чужое, напомнил Лукашенко во время поездки в Гомельскую область.

Ранее сообщалось об аресте директоров всех четырех сахарных заводов в Белоруссии, а также руководителя Белорусской сахарной компании в российской столице. Александр Лукашенко обвинив фигурантов дела в продаже по бросовым ценам сахара торговому дому в Москве, сообщает РИА Новости.

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