Гостей Пекина отправляют в двухнедельный карантин

Нарушение строго карается

Власти китайской столицы ввели обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, приезжающих в город из других регионов. Правило распространяется и на жителей Пекина, возвратившихся из поездок по стране. Заявление распространила рабочая группа по предотвращению распространения нового коронавируса.

Такую меру предложили еще 10 февраля, и, обсудив детали, признали ее целесообразной. На карантин помещаются все лица, въезжающие в город. Они могут провести две недели дома, под наблюдением медиков, либо отправиться в зону коллективного карантина.

Администрация Пекина предупреждает, что нарушение правила будет караться в соответствии с нормами национального законодательства, передает ТАСС.

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