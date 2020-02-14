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Гостей Пекина отправляют в двухнедельный карантин

20:48
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Нарушение строго карается

Власти китайской столицы ввели обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, приезжающих в город из других регионов. Правило распространяется и на жителей Пекина, возвратившихся из поездок по стране. Заявление распространила рабочая группа по предотвращению распространения нового коронавируса.
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Такую меру предложили еще 10 февраля, и, обсудив детали, признали ее целесообразной. На карантин помещаются все лица, въезжающие в город. Они могут провести две недели дома, под наблюдением медиков, либо отправиться в зону коллективного карантина.

Администрация Пекина предупреждает, что нарушение правила будет караться в соответствии с нормами национального законодательства, передает ТАСС.

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