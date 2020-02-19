Оружие победы: от "киборгов Сталина" до неуловимого "Коршуна"

Роботов на поле боя первым вывел СССР

Войны будущего – это схватка роботов. Именно так представляют сражения грядущих веков писатели и деятели кино. Человекоподобные - или не очень, все они обладают, по замыслу авторов, огромной силой и разрушительной мощью.

Россиян долго приучали к мысли, что все прогрессивное и технически совершенное – на Западе. В том числе и оружие. А что в войнах побеждали? – так и империя, и Советский Союз просто заваливали врага трупами своих солдат. Так что роботы, в том числе и военные – конечно же, изобретение американское. В крайнем случае, немецкое.

А на самом-то деле роботов на поле боя первым вывел Советский Союз. По нынешним меркам их можно назвать, скорее, беспилотными аппаратами. "Киборги Сталина" - так называли в 1930-х годах телетанки. В то время было сформировано два необычных батальона, в которых танки работали парами. Первый управлял с помощью радио вторым, в котором вместо экипажа были электромеханические реле и пневматические манипуляторы.

Телетанк ТТ-26 и управляющий им ТУ-26 - группа, разработанная и выпущенная в 1936 и 1938 годах. ТТ-26 выполнял 17 команд, которые передавались с помощью радио. Вооружение – огнемет, иногда использовались 200—700-кг бомбы замедленного действия, которые танк сбрасывал около вражеских бункеров. Была предусмотрена возможность использования химического оружия. Красная армия использовала телетанки во время Финской войны в 1939-1940 годах. Кроме того, они участвовали в обороне Севастополя.

К сожалению, киносъемок телетанков не сохранилось. Есть лишь документы, фотографии, да музейный образец командной машины.

Но главное – начало было положено. К идее управляемых на расстоянии боевых машин конструкторы обращались постоянно, однако значительных прорывов в этой области не было – до конца 1980-х годов. Успешным стал проект беспилотного летательного аппарата "Коршун". Хищная птица взмыла в небо перед самым распадом СССР – и на несколько лет раньше первого американского БПЛА.

У "Коршуна", разработанного в КБ Туполева, было две модификации – разведчик и ударный беспилотник. Кадры успешного испытания первого сохранились. А вот съемки ударного варианта до сих пор засекречены. Аппарат обладает высокой скоростью и маневренностью, благодаря чему сбить его – или хотя бы просто засечь – очень трудно. Разработчики рассказывают, что за время испытательных полетов "Коршуна" вблизи границ его ни разу не уловили радары ПВО соседних стран. Аппарат может подниматься до 10 тысяч метров или же лететь на предельно малой высоте.

Но главная характеристика "Коршуна" - его автономность. Если большинство современных аппаратов управляются оператором, то туполевский БПЛА может работать с отключенной связью, а искусственный интеллект сам принимает решения, исходя из обстановки. В таком режиме засечь беспилотник практически невозможно.

Новейшая разработка российских конструкторов – беспилотный аппарат "Охотник". Данные по нему засекречены, до недавнего времени даже фото и видео с БПЛА не было. Появились они лишь после того, как аппарат показали президенту России Владимиру Путину.

"Охотник" разрабатывался в связке с Су-57. Эксперты предполагают, что и управляться он будет с перспективного российского истребителя, прикрывая его или служа дополнительной ударной силой.

Пока что боевых роботов направляет человек, но его вмешательства требуется все меньше. Так, робот "Нерехта", по первоначальной задумке, должен был заменить корректировщика огня. Однако превратился в многофункциональную платформу. На ее основе создается группа из корректировщика, прикрывающего его робота огневой поддержки и разведчика. Причем машины взаимодействуют не только с оператором, но и друг с другом.

Беспилотные подводные аппараты в скором времени будут патрулировать – а, возможно, и уже патрулируют российские водные границы. На сухопутных рубежах уже используются подобные "Нерехте" аппараты. Так что герои будущих битв, скорее всего, будут сидеть за монитором с джойстиком в руке, а не бегать с автоматом по холмам и руинам городов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"