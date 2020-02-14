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День всех влюбленных отметили в Пензе свадьбой альпака

21:24
  • пятница
  • 14 февраля 2020

Церемонию провели в зоопарке

Свадебными нарядами и подарками порадовала в День всех влюбленных администрация Пензенского зоопарка пару альпак. Церемония бракосочетания сопровождалась торжественной речью сотрудника-регистратора, на ней присутствовало множество гостей.
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Зоопарк в Пензе открыли в 1981 году. На территории - три естественных водоема и уникальная коллекция растений. Здесь обитают представители 186 видов животных, всего более 2000 особей.

Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, в День всех влюбленных жених по имени Индус смело повел застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации. Затем молодожены принимали поздравления гостей и пробовали праздничное угощение. Пока свежеиспеченная супруга позировала перед камерами, ее благоверный успел сжевать свадебный букет.

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День всех влюбленных отметили в Пензе свадьбой альпак
День всех влюбленных отметили в Пензе свадьбой альпак
День всех влюбленных отметили в Пензе свадьбой альпак
День всех влюбленных отметили в Пензе свадьбой альпак
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