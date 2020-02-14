Следственный комитет взял под контроль дело о смерти ребенка в Красноярске

Расследованием займется центральный аппарат ведомства

Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует, как расследуется дело о смерти двухлетнего ребенка в Красноярске. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовных дел по факту смерти 2-летнего ребенка в Красноярской краевой детской больнице", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщалось, в больницу Красноярска поступил ребенок с врожденным заболеванием. Для лечения был необходим медицинский препарат, которого 2-летний малыш не получил. Чиновники регионального минздрава отказались закупить лекарство, сославшись на отсутствие финансирования. Ребенок, не получив лечения, скончался, передает РИА Новости.

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