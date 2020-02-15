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Турция стягивает войска к сирийской границе

10:26
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Не исключено серьёзное противостояние Анкары и Дамаска

Боевики в Сирии за сутки 18 раз обстреляли жилые кварталы Алеппо, Латакии и Хамы. Снаряды, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, были выпущены из Идлибской зоны деэскалации. Осколками повреждены десятки домов, они попали даже в подвалы.
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Начать активное наступление сирийские военные не могут из-за действий Турции. Анкара стягивает к границе военные подразделения и технику. Делается это якобы для безопасности мирного населения. 

Нервная обстановка - и на дипломатическом фронте. В адрес российского посла после обострения ситуации в Идлибе посыпались угрозы. Подробнее о ситуации в Сирии и вокруг неё рассказывает Матвей Шестаков (смотрите видео).

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