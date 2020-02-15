Сможет ли Россия сама достроить "Северный поток - 2"

Санкции мешают реализации проекта

Россия обязательно найдёт судно для строительства второй ветки "Северного потока". Такое мнение высказал в интервью Bloomberg глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле. По его словам, для таких работ не нужно каких-то особенных технологий. Бизнесмен не рискнул делать предположений, когда именно заработает газопровод

Строительство "Северного потока-2" остановилось в конце 2019 года из-за американских санкций. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов компаний, участвующих в проекте.

Опасаясь попасть под санкции австрийское судно-трубоукладчик прекратило строительство газопровода. После этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия сможет достроить газопровод своими силами, без помощи партнёров.

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