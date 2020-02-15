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Китайский коронавирус добрался до Африки

10:34
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Зафиксированы первые случаи заражения

Коронавирус добрался до Африки: первый случай заболевания выявлен в Египте. 14 февраля российские авиакомпании приостановили чартерное сообщение с Китаем. Регулярные рейсы сократили ещё 1 февраля.
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Три временных транспортных коридора из Китая в Россию будут организованы на закрытом пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ с понедельника, 17 февраля.   

В ближайшее время на родину вернутся восемь наших соотечественников, которые находились фактически в заточении на лайнере "Вестердам". Накануне ему всё же разрешили пришвартовался в Камбодже. Ни одного заболевшего среди пассажиров и экипажа не выявили.

Значительно хуже ситуация на борту круизного судна "Даймонд принцесс", стоящего у берегов Японии, там подтверждено 218 случаев заражения.  Инфицированных в мире уже 67 тысяч, скончались более полутора тысяч человек. Но есть и хорошие новости - рост смертности от коронавируса значительно снизился, сообщает "ТВ Центр".

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