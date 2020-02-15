Украина отказалась от мирного плана по Донбассу

Киеву выгоднее воевать, чем восстанавливать регион

Конфликты на Ближнем Востоке и кризис на Украине стали главными темами Мюнхенской конференции по безопасности. На ней был представлен новый план мирного урегулирования в Донбассе. Документ, подготовленный российскими и европейскими экспертами, Украина отвергла.

Не обошлось и без других скандалов. Участников конференции встретили протестующие. Ровесники экоактивистки Греты Тунберг вышли на улицы баварской столицы с призывом прекратить войны. Однако участники форума, если и услышали эти слова, никак не отреагировали. Киев, к примеру, отверг мирный план по Донбассу. Его составила группа политиков и экспертов из нескольких стран. Среди предложений, участие Москвы и Брюсселя в восстановлении юго-востока Украины, сообщает "ТВ Центр".

По инициативе Киева документ убрали с официального сайта конференции. Другой скандал разразился из-за встречи канадского премьера Джастина Трюдо с главой иранского МИДа Джавада Зарифа. Слишком любезно улыбается, слишком тепло жмёт руку и, очевидно, рад встрече - такие обвинения посыпались на Трюдо. Тому даже пришлось оправдываться: мол, с Ираном необходимо работать, есть много тем для обсуждения.

Сам Зариф в Мюнхене много говорил о ядерной сделке, из которой в одностороннем порядке вышли США, и об убийстве американцами генерала Сулеймани. Дональду Трампу он предложил нанимать в советники людей, которые разбираются в делах Ближнего Востока.

С главой иранского МИДа согласились и в Германии. Президент страны-хозяйки форума Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибкой выход США из ядерной сделки. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и вовсе заявил, что время США в роли мирового жандарма прошло. И теперь ближневосточные конфликты решают в Сочи и Астане.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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