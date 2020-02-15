Россияне покинули круизный лайнер, заподозренный в перевозке больных коронавирусом

Судно пришвартовалось в порту Камбоджи

Семеро россиян, находившихся на борту круизного лайнера "Вестердам", благополучно сошли на берег. Судно больше недели не могло зайти в порты из-за подозрения на наличие коронавируса. Лайнеру разрешили пришвартоваться в Камбодже.

Тем временем, несмотря на все попытки сдержать Covid-19 и не допустить его распространения, коронавирус продолжает захватывать всё новые страны и континенты. Первый случай зарегистрирован в Африке, в Египте. Информацию о больном врачи засекретили. Всё что известно: заражённый - сорокалетний мужчина из Китая, сообщает "ТВ Центр".

Новые случаи заражения зафиксированы в Сингапуре, где инфекция сразила прихожан одной из церквей, а также в Японии. Мужчина подхватил коронавирус пока отдыхал на Гавайях. Сообщается, что ни в Китае, ни тем более в Ухани, он никогда не был. Вопросом - как именно ему удалось заразиться, сейчас занимаются ведомственные службы США и Японии.

В России из больниц продолжают выписывать пациентов, у которых не подтвердилось наличие коронавируса. Во Владивостоке все 12 китайских студентов Дальневосточного федерального университета могут снова посещать пары, для них двухнедельный карантин закончился.

Уже сегодня в Россию прилетят наши соотечественники, которые последние две недели провели на борту круизного лайнера "Вестердам". Все они благополучно сошли на берег, как только судну разрешили пришвартоваться в порту Камбоджи.

Тем временем в Поднебесной усиливают карантинные меры. В провинцию Хубэй прибыл десант врачей - 25 тысяч человек. В выходные начнётся совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и Китайской народной республики. По последним данным, заразились почти 68 тысяч человек. Медики делают всё возможное, чтобы держать ситуацию под контролем. Есть и первые успехи: к примеру, официально подтверждённое увеличение темпа выздоровления. Восемь тысяч человек вирус победили и уже отправились домой.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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