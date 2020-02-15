В России отмечают годовщину вывода войск из Афганистана

31 год назад была поставлена точка в десятилетней войне

15 февраля в России отдают дань уважения воинам-интернационалистам, тем, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. Ровно 31 год назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Была поставлена точка в долгой войне.

Во многих городах страны проходят памятные мероприятия. В Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, представители власти и сотрудники общественных организаций, сообщает "ТВ Центр".

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