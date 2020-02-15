Севастопольский художник напишет портреты ветеранов к юбилею Победы

Автор лично общается с ними

Победоносное шествие ветеранов в честь освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков стало сюжетом масштабного трёхметрового полотна, которое готовит военнослужащий Черноморского флота Сергей Шевченко. Художник лично встречался с каждым героем картины, чтобы как можно точнее передать эмоции ветеранов Великой Отечественной.

Военная выправка за долгие годы службы стала для него привычкой. В свои 98 лет Иван Патук держит осанку, как когда-то его научили ещё в Харьковском пехотном училище. В руках ветерана чувствуется невероятная сила, а в глазах – цепкий взгляд бывшего разведчика. Когда художник заканчивает писать мужественное лицо, Иван Иванович надевает тяжелый от большого количества наград китель. Здесь медали и ордена за бои на Украине, Кавказе и в Прибалтике. В 1944 году Патук освобождал Севастополь.

Его подразделение подошло к Сапун-горе на три дня раньше, чем основные силы Советской армии. Разведчики должны были определить все огневые точки и укрепления противника. Пленных языков брали пачками. Рота под командованием Патука одной из первых ворвалась на стратегическую высоту. Подвиг его подразделения запечатлен на Диораме "Штурм Сапун-горы". Этот портрет станет эскизом для ещё одной масштабной работы - шествие севастопольских ветеранов на площади Нахимова, сообщает "ТВ Центр".

Только на переднем плане 20 ветеранов которых художник Сергей Шевченко знал лично. Это защитники и освободители Севастополя. Чтобы показать, как быстротечно время, художник изобразил серыми красками тех ветеранов, которых уже нет в живых, тех кто не сможет пройти в парадном строю в честь 75-летия Победы.

Защитник и освободитель Севастополя – старшина Виктор Васин - идёт рядом с контр-адмиралом Михаилом Бочкарёвым. Здесь же – подводник Лука Кузин. Многих ветеранов Сергей Шевченко начал писать ещё пять лет назад, когда только появилась идея объединить героев Севастополя.

Впереди еще несколько натурных съемок. Сергей Шевченко планирует в ближайшее время посетить ветеранов, которым тяжелом перемещаться по городу. Главное, говорит художник, запечатлеть радость на лице ветеранов, поймать их улыбку, чтобы к 9 мая получилась по-настоящему праздничная картина.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"