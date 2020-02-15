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"Манчестер Сити" отстранили от еврокубков

12:35
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Владельцы команды подделывали финансовую отчётность

УЕФА на два сезона отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках. По версии Союза, команда годами тратила больше, чем зарабатывала. Чтобы скрыть это, её владельцы подделывали финансовую отчётность.

Мотивационную часть УЕФА обещает опубликовать позже. Европейский футбольный союз регулярно считает чужие деньги. Доходы и расходы клубов - под строгой отчётностью. В случае "Манчестер Сити" цепочка видится такой: арабские шейхи - владельцы английской команды - намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки.  То есть, тратили больше, чем могли себе позволить. УЕФА же строго наказывает неконтролируемый рост долгов. Клуб заявил, что будет обжаловать решение Арбитражной палаты, сообщает "ТВ Центр".

Это происки конкурентов - гласит бульварная околоспортивная пресса. Второй клуб Манчестера на протяжении ХХ века оставался в тени именитого "Юнайтед". Все изменилось в новом тысячелетии. Иностранные инвесторы скупили лучших игроков мира и топ-тренера Хосепа Гвардиолу. Результаты не заставили себя долго ждать. Горожане (так футболистов называют болельщики) регулярно выигрывают чемпионат Англии. Но главная цель - Лига чемпионов - пока не достигнута. Красная карточка "Манчестер Сити" означает крах империи именитого клуба.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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