Легендарная Гнесинка отмечает юбилей

Российской академии музыки - 125 лет

Российской академии музыки имени Гнесиных – 125 лет. Поздравительную телеграмму направил Владимир Путин. Президент подчеркнул: вклад Гнесинки в развитие отечественной культуры неоценим.

Юбилейный марафон открыли праздничным концертом. На сцену вышли лучшие ученики. Гнесинку называют музыкальным сердцем страны. Именно там придумали трёхступенчатую систему подготовки, которую сегодня называют российской школой музыки, сообщает "ТВ Центр".

Впервые в академии начали обучать баянистов и балалаечников, а также эстрадных певцов. Вуз закончили и всенародно любимые артисты, и известные на весь мир дирижёры, хормейстеры, композиторы.

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