У биатлониста Устюгова отобрали золотую медаль Олимпиады в Сочи

Спортсмена обвиняют в употреблении допинга

У России отобрали ещё одну золотую медаль Олимпиады в Сочи. Из-за допинга дисквалифицирован биатлонист Евгений Устюгов. Такое решение принято Международной федерацией биатлона. У 28-летнего спортсмена были обнаружены следы запрещенных препаратов в крови.

Результаты Устюгова с августа 2013 по апрель 2014 года аннулированы. Таким образом, Россия лишилась победы в олимпийской эстафетной гонке, в которой принимал участие спортсмен.

После дисквалификации Устюгова наша страна лишилась первой строчки в медальном зачёте Олимпийских игр в Сочи, сообщает Sports.ru. Российская команда опустилась на третью позицию. В нашем активе 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. На первом месте оказалась сборная Норвегии, вторую строчку заняла Канада.

Напомним, что 5 апреля 2014 года на Гонке чемпионов в Москве Евгений Устюгов объявил о завершении спортивной карьеры.

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