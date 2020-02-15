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Суррогатная мать родила Робби Уильямсу четвёртого ребёнка

17:20
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Теперь семья укомплектована, сообщила жена певца

46-летний Робби Уильямс стал отцом в четвёртый раз. Певец и его супруга Айда Филд сообщили в Instagram о радостном событии. Эта новость стала сюрпризом для поклонников Уильямса: никто не подозревал, что у Робби должен появиться ещё один ребёнок.
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Счастливая мама рассказала, что малыша вынашивала не она, а суррогатная мать. Такая же история была и с третьим в их семье ребёнком. Теперь у счастливых родителей четверо детей: семилетняя Теодора, пятилетний Чарли, годовалая малышка Коко и новорождённый малыш - Бо Бенедикт Энтовен.

В День святого Валентина Айда опубликовала на своей странице забавное фото. На нём в кругу запечатлены ножки всех детей. "Теперь мы считаем нашу семью официально укомплектованной", - написала актриса, дав понять, что больше прибавления в семействе не ждут.

Робби Уильямс познакомился с Айдой Филд в 2006 году, они поженились спустя четыре года.

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