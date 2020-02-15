ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актёры Анна Тараторкина и Александр Ратников развелись после 12 лет брака

19:16
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Семья распалась

Звезда сериала "Гадалка" Анна Тараторкина развелась с мужем Александром Ратниковым. Пара прожила с переменным успехом 12 лет. В истории их отношений были кризисы, но супруги всегда боролись за них ради сына, пишет StarHit.
Петросян и Степаненко официально развелись

Анна и Александр всегда считались гармоничной парой. Они познакомились на съёмках сериала "Служба доверия" в 2007 году, оба играли студентов-психологов.

Анна - дочь знаменитых советских артистов Георгия Тараторкина и Екатерины Маркиной, Александр - звезда театра Олега Табакова. В 2010 году в семье родился сын Никита. И вот сейчас двум артистам не удалось сохранить семью - брак распался. Причём, как утверждает издание, инициатором развода стала Анна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Анна Тараторкина
Актриса Анна Тараторкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.