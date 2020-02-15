Актёры Анна Тараторкина и Александр Ратников развелись после 12 лет брака

Семья распалась

Звезда сериала "Гадалка" Анна Тараторкина развелась с мужем Александром Ратниковым. Пара прожила с переменным успехом 12 лет. В истории их отношений были кризисы, но супруги всегда боролись за них ради сына, пишет StarHit.

Анна и Александр всегда считались гармоничной парой. Они познакомились на съёмках сериала "Служба доверия" в 2007 году, оба играли студентов-психологов.

Анна - дочь знаменитых советских артистов Георгия Тараторкина и Екатерины Маркиной, Александр - звезда театра Олега Табакова. В 2010 году в семье родился сын Никита. И вот сейчас двум артистам не удалось сохранить семью - брак распался. Причём, как утверждает издание, инициатором развода стала Анна.

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