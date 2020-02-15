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Во Владимире при странных обстоятельствах умер машинист "Ласточки"

14:16
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Его помощник доставлен в больницу

На станции Владимир во время стоянки поезда при странных обстоятельствах умер машинист "Ласточки". Его помощник доставлен в больницу.  

ЧП произошло ночью. Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке, пассажиров в нём не было. В купе спали два работника РЖД - машинист и его помощник.

Вероятно, они отравились угарным газом, так использовали для обогрева прибор с бензиновым двигателем, сообщает РИА Новости.

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Кабина машиниста поезда "Ласточка"
Кабина машиниста поезда "Ласточка"
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