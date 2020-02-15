В России проходит олимпиада "Я - профессионал"

Москва принимает заключительный этап конкурса

Показать свои таланты, продолжить обучение в престижных вузах и начать карьеру в крупнейших компаниях поможет олимпиада "Я - профессионал". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

15 февраля в Москве проходит заключительный этап конкурса по направлению "горное дело". Всего в олимпиаде участвовали около пяти тысяч человек из 80 регионов страны. Организатором уже второй год подряд выступает Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря участию в олимпиаде, молодым специалистам будет проще поступить в магистратуру и аспирантуру, полагает директор центра довузовской подготовки и организации приёма МИСиС Мария Баранова. "У них есть уникальная возможность пройти стажировку в лучших крупнейших компаниях по профилю, а золотые медалисты ещё получат денежные вознаграждения", - рассказала Баранова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"