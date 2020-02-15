В Москве возводят храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

В районе Перово на востоке Москвы возводят храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Ход работ осмотрел 15 февраля советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь строят по индивидуальному проекту и частично на пожертвования прихожан. Сейчас возводят стены храма, в ближайшее время установят купола и кресты, сообщает "ТВ Центр".

Внутри церкви появится трехъярусный иконостас, проект уже в работе. Открыть храм для прихожан планируют осенью. Одновременно посетить его смогут пятьсот человек.

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