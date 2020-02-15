Водители спецгаража ФСО показывают мастерство в Подмосковье

В соревнованиях участвуют самые лучшие

Крутые виражи и виртуозное мастерство. В Подмосковье проходят соревнования водителей Гаража особого назначения Федеральной службы охраны. Именно этим людям доверяют возить первых лиц государства.

На старт вышли 16 лучших водителей. Скоростное маневрирование, умение выходить из самых опасных ситуаций - эти навыки проверят в финале соревнований, сообщает "ТВ Центр".

Трасса сложная - снег и гололёд. В заездах участвуют машины разных марок, в том числе, отечественный автомобиль представительского класса "Аурус".

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