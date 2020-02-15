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В Европе умер первый заразившийся коронавирусом

16:23
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Болезнь расползается по миру

В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса. Во Франции умер пожилой турист из Китая. Всего в стране зарегистрировано 11 случаев заражения новым китайским вирусом.
Китайский коронавирус добрался до Африки

Распространение коронавируса началось в конце декабря 2019 года в китайским городе Ухане. Предположительно, переносчиками вируса стали летучие мыши.

По состоянию на 15 февраля случаи заражения были зафиксированы в 26 странах. От болезни умерли полторы тысячи человек, число заразившихся превысило 67 тысяч. В России были зафиксированы два случая: это были приехавшие  в нашу страну китайцы. Они уже выписаны из стационаров и чувствуют себя хорошо.

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