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Зеленский отказался от переговоров с лидерами Донбасса и объявил о выборах в Крыму

15:53
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Громкие заявления прозвучали в Мюнхене

Президент Украины сделал несколько громких заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности. Владимир Зеленский отказался вступать в прямые переговоры с лидерами Донбасса. По его словам, Киев готов к диалогу лишь с населением непризнанных республик.
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"Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не готовы говорить с теми, кто не признан международным правом", - сказал Зеленский.

Помимо этого, глава Незалежной сообщил о желании провести выборы в Крыму. "Наше желание - провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму", - заявил президент.

Напомним, российские власти не раз заявляли о том, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма не обсуждается. Республика стала частью России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за воссоединение с нашей страной высказались более 96% избирателей.

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