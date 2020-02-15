Макрон сделал неожиданное заявление по поводу России

Президент Франции осудил санкции против нашей страны

Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности. Коронавирус, ситуация в Сирии, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине на полях встречи обсуждает глава российского МИДа Сергей Лавров.

У министра в столице Баварии насыщенный график. В основной день работы форума он встретился с главой немецкого МИДа Хайко Маасом и бизнесменами из России и Германии за рабочим завтраком. Позже провёл с германским коллегой двустороннюю встречу. Общались без прессы. Обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на юго-востоке Украины, в том числе, работу в рамках нормандского формата. В графике Лаврова ещё ряд переговоров и выступление на главной площадке конференции, сообщает "ТВ Центр".

Отношения с Россией стали одной из главных тем в речи генсека НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что надеется на их улучшение. Правда, действия альянса противоречат сказанному. А вот глава американской дипломатии воздержался от противоречивых конструкций. Прямо заявил: Москве нужно противостоять, особенно в сфере энергетической безопасности. Майк Помпео сообщил, что Вашингтон выделит Брюсселю миллиард долларов на снижение зависимости от поставок из России.

Впрочем, в чистоту намерений США в Европе не верят. Президент страны-хозяйки форума Франк-Вальтер Штайнмайер припомнил заокеанскому партнёру односторонний выход из сделки по ядерной программе Ирана. Он назвал этот шаг ошибкой, который ставит под угрозу безопасность всего ближневосточного региона.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и вовсе заявил, что время США в роли мирового жандарма прошло. И теперь ближневосточные конфликты решают в Сочи и Астане. О важности присутствия Москвы в мировой политике говорил и французский президент. Эммануэль Макрон заявил: антироссийские санкции не принесли Европе ничего хорошего. Поэтому блокировать или игнорировать нашу страну бесполезно.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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